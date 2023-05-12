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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلجيكا توافق على مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو

بلجيكا
بلجيكا
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وافقت بلجيكا على حزمة مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو من عائدات الضرائب الإضافية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة الموجودة في بلجيكا.

وذكر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- أن اليوم وافق مجلس الوزراء الداخلي على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا وشعبها استعدادا لهجوم مضاد ضد روسيا.

سيتم الإفراج عن 92 مليون يورو من الأموال الجديدة، والتي ستأتي من عائدات الضرائب الإضافية الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة الموجودة في بلجيكا.

وسيتم تخصيص ما مجموعه 46 مليون يورو لتوفير الدعم العسكري الجديد بما في ذلك المركبات المدرعة والأسلحة والذخيرة وتسليم الدفعة الأولى منها قريبا بالتنسيق مع الجيش الأوكراني.

كما سيتم توفير 46 مليون يورو أخرى لدعم الشعب الأوكراني وتعزيز الوجود الدبلوماسي البلجيكي في أوكرانيا.

ومن ذلك سيتم إنفاق ما مجموعه 24 مليون يورو على الدعم الإنساني الإضافي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي في المدن الكبرى ومناطق الحرب.

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