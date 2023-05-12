روسيا والسعودية تبحثان إدارة الأزمات في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، تسوية العديد من الأزمات في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الروسية في بيان.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن البيان قوله "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة الإقليمية والدولية مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأبدا الجانبان وجهة نظر مشتركة لصالح ضرورة الإسراع في تحقيق أقرب تسوية سياسية شاملة للعديد من الأزمات في المنطقة".

وبحسب الوزارة، ناقش الدبلوماسيان أيضًا القضايا الحالية المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية السعودية الشاملة.

وقالت الوزارة الروسية إنه "تم التركيز بشكل خاص على التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى".