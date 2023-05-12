دوري أبطال أفريقيا.. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الترجي التونسي

أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الترجي التونسي ة في المباراة التي تجمعهما على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف بيرسي تاو الثاني في الدقيقة 55 بعدما تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 9 من بداية اللقاء.

وأهدر محمود كهربا فرصة الهدف الثاني بعد الانفراد بمرمى محمد صدقي الدبشي حارس الترجي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.