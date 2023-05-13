كلب مسعور يعقر شخصين في قرية بكفر الشيخ

استقبل، مستشفى كفرالشيخ العام مساء اليوم الجمعة، رجلين مصابين بإصابات خطيرة، بعد أن عقرهما من كلب مسعور بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام ، لتلقى العلاج اللازم ، وإعطائهما مصل الكلب.

تلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ، بلاغًا من الأهالى بإصابة شخصين أحدهما فى العقد السادس والأخير فى العقد الخامس من العمر، بعضة كلب مسعور، فى قرية روينة التابعة لمركز كفرالشيخ، وعلى الفور تم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وإعطائهم مصل الكلب، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى .



وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، "محمود .ن .أ" ، 57 سنة ، "مصاب بجروح متعددة بالبطن والحوض" ، و "رمضان .م.ح" .، 40 سنة ، "مصاب بجرح فى الصدر" ، وكلاهما من قرية روينة مركز كفرالشيخ.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.