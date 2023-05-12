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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إيلون ماسك يعين رئيسة جديدة لـ"تويتر"

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر  إنه جاري التواصل مع رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل خلال ستة أسابيع .

وكشف ماسك عن قرب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وأضاف في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر". 

ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار الي قلق   مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل كبير من تغييرات يحدثها ماسك لموقع تويتر .

وارتفعت أسهم تسلا 2.4 بالمئة جراء هذه الأخبار.

كان قد صرح ماسك في نوفمبر الماضي  إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد شهر أكتوبر الماضي  عند شراء ماسك تويتر تغيرات سريعة. فسرعان ما بدأ بإقالة باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر الماضى .

شركة تويتر إيلون ماسك يعين رئيس جديد لتويتر الرئيس التنفيذي لشركة منصة التواصل الاجتماعي