دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يقهر الترجي بثلاثية في عقر داره ويضع قدمًا في النهائي

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الكبير على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو في الدقيقتين 9 و55 ومحمود كهربا في الدقيقة 75 من اللقاء إلى انتهى منذ قليل، على ملعب رادس بدون جمهور.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن يواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الموافق 19-5-2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.