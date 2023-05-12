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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم حسين فهمي وسميرة أحمد.. تكريم النجوم في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

حسين فهمي وسميرة
حسين فهمي وسميرة أحمد
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والذي شهد تكريم رموز الفن والإبداع في مصر، ومن أبرزهم حسين فهمي وسميرة أحمد وخالد النبوي وبيومي فؤاد وسهر الصائغ ومجدي كامل وأحمد السبكي وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.
ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

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الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما حسين فهمي سميرة أحمد