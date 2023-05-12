أبرزهم حسين فهمي وسميرة أحمد.. تكريم النجوم في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والذي شهد تكريم رموز الفن والإبداع في مصر، ومن أبرزهم حسين فهمي وسميرة أحمد وخالد النبوي وبيومي فؤاد وسهر الصائغ ومجدي كامل وأحمد السبكي وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

IMG-20230512-WA0198

IMG-20230512-WA0200

IMG-20230512-WA0195

IMG-20230512-WA0197

IMG-20230512-WA0196

IMG-20230512-WA0192

IMG-20230512-WA0193

IMG-20230512-WA0194

IMG-20230512-WA0191

IMG-20230512-WA0187

IMG-20230512-WA0189

IMG-20230512-WA0184

IMG-20230512-WA0181

IMG-20230512-WA0178

IMG-20230512-WA0175

IMG-20230512-WA0176

IMG-20230512-WA0174

IMG-20230512-WA0170

IMG-20230512-WA0173

IMG-20230512-WA0167

IMG-20230512-WA0172

IMG-20230512-WA0171

IMG-20230512-WA0165

IMG-20230512-WA0164

IMG-20230512-WA0159

IMG-20230512-WA0161