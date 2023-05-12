إصابة ربة منزل سقطت من الدور الرابع بالمنيا

أصيبت ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع في مساكن الإيواء بحي جنوب مدينة المنيا، بعد تعرضها لصعق كهربائي، كما أصيب شاب من محافظة أسوان، إثر سقوطه من قطار، بسبب اختلال توازنها.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سيدة من الطابق الرابع بمساكن الإيواء في حي أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط "ن.م" 22 عاما، ربة منزل، من الطابق الرابع بالعمارة رقم 12 بمساكن الإيواء بحي أبو هلال نتيجة تعرضها لصعق كهربائي، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض وتم نقلها إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.



من جانب أخر، تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي، بسقوط "محمد.ا" 22 عاما، مقيم في محافظة أسوان، من قطار أمام مزلقان قرية البرجاية، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوط الشاب من القطار بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسور، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتباشر النيابة العامة التحقيق.