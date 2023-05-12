اندلاع حريق هائل بمنزل مهجور بالمنيا

إندلع مساء اليوم الجمعة، حريق هائل في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، وأمتد إلي 5 منازل مجاورة، مما أسفر عن احتراق ماكينة ري زراعي، و3تروسيكل، ونفوق 5 أبقار وأغنام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده دون إصابات بشرية، وتجري أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب وظروف نشوب الحريق الهائل.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منزل مهجور بقرية صفط الشرقية، وامتداده إلي 5 منازل مجاورة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين نشوب حريق بمنزل مهجور بقرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية بتله، وجاري تحديد أسبابه، وأمتد إلي 5 منازل مجاورة ملك كل من: ملاك تادروس، أحمد محمد أمين، شقيقه حسين، حمادة سيد عبد الله، محمد عبد الحميد عبد الله.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية دون وقوع إصابات بشرية، فيما أنحصرت الخسائر المادية في احتراق ماكينة ري زراعي، و3 تروسيكل، ونقوق 5 أبقار وأغنام.

تم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات والخسائر، وتم عمل كرودن أمني وفصل المياه والكهرباء عن المنازل المتضررة حفاظا علي سلامة الماره، وتباشر النيابة العامة التحقيق.