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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بيرسي تاو يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي

بيرسي تاو
بيرسي تاو
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سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في مرمى الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. 

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 9 من بداية اللقاء. 

يدير اللقاء الحكم الدولي الكيني بيتر واويرو. 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي . 

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

 

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة. 

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر