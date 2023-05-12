إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري في مركز العدوة، مما أسفر عن إصابة كلا من: رضا فتحي عبد العظيم 30 عاما، إبراهيم فرج إبراهيم 28 عاما، يقيمان في مركز مغاغة، وتم نقلهما إلي المستشفي للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 7835 ن ه ر، تمناية، 8641 ن و د، تمناية، بسبب اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص هم: خالد شبل 57 عاما، شقيقه محمد 58 عاما، ونجله أشرف 27 عاما، ومحمد نبيل حسانين 24 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة.