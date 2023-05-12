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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات ترحب باتفاق أطراف النزاع السوداني على حماية المدنيين

وزارة الخارجية والتعاون
وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية
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رحبت الإمارات بإعلان كل من الرياض وواشنطن عن توقيع ممثلي الجيش وقوات الدعم السريع السودانية في جدة اتفاق الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

وتعهد الجانبان بموجب الاتفاق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتسهيل العمل الإغاثي وتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بالجهود التي قامت بها السعودية والولايات المتحدة للتوقيع على هذا الاتفاق، الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، ويمهد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.

وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصا للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والازدهار.

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