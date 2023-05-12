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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الوزراء السودانى: تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية

السودان
السودان
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أعلن مجلس الوزراء السوداني عن تخصيص عدد من المطارات لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة إلى السودان وهى مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحه لاستقبال تلك المساعدات بالتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلها المجلس لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي إنفاذا للإعلان الإنساني الذي تم توقيعه مساء أمس الخميس، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأهاب المجلس بكل المنظمات التطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بإعمال التنسيق اللازم مع اللجنة العليا لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المواطنين المتضررين.

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