وفد أمريكي يزور الدنمارك وألمانيا لبحث التعاون في منع الأعمال الوحشية وسبل الرد عليها

تترأس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوسكي، وفدا أمريكيا رفيع المستوى إلى الدنمارك وألمانيا، يوم /الأحد/ المقبل، ولمدة خمسة أيام؛ للاجتماع مع الحلفاء والشركاء، لمناقشة التعاون في جهود منع الأعمال الوحشية والرد عليها.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوفد سيشارك في جلسة الربيع لمجموعة العمل الدولية لمنع الفظائع أثناء تواجده في كوبنهاجن.

وستركز المناقشات على جهود منع الفظائع العالمية، بما في ذلك الإنذار المبكر للفظائع والشراكة الدولية المتوخاة في إستراتيجية الولايات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها وآليات محاسبة الجناة على جرائمهم.

وفي كوبنهاجن أيضًا، ستلتقي مساعدة وزير الخارجية مع نظرائها في الحكومة الدنماركية بشأن التزام الولايات المتحدة العميق والطويل الأمد عبر الأطلسي بالأمن والتنسيق الأوروبيين.

وستواصل ويتكوسكي طريقها إلى ألمانيا في الفترة من 16 إلى 18 مايو؛ لعقد اجتماعات مع القيادة الأمريكية الأوروبية وقادة القيادة الأمريكية في إفريقيا، وستسلط مناقشاتها الضوء على أهمية التعاون الدبلوماسي والقطاع الدفاعي للولايات المتحدة، بما في ذلك التنفيذ طويل الأجل لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار مع الشركاء في إفريقيا، وستناقش أيضًا مجالات التعاون المدني العسكري لدعم الأنشطة في أوكرانيا وأماكن أخرى في أوروبا.