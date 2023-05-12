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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ثلاثي هجومي يقود تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلى

الترجي التونسي
الترجي التونسي
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أعلن نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي في المباراة التي تجمعهما على استاد رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعول نبيل معلول على الثلاثي صابر بوغرين ومحمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي في قيادة الهجوم.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة. 

نبيل معلول الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا