بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 12/مايو/2023 - 08:42 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم ضد الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس بتونس بدون جمهور بعد قرارات الإتحاد الأفريقي الكاف ضد بطل تونس.

وكان الأهلي تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الرجاء المغربي في الذهاب بهدفين لصفر ثم التعادل السلبي في المغرب.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويخطط كولر المدير الفني لفريق الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الترجي التونسي اليوم لتؤمن له بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف الترجي في القاهرة الأسبوع المقبل ليحتفظ الأهلي بالبطولة التي يحمل لقبها اذا فاز في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- ومروان عطية- حسين الشحات وفي خط الهجوم: بيرسي تاو- كهربا.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي بث مباشر