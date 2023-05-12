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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

عبد الرحيم علي ينعى الأب وليم سيدهم

الاب وليم سيدهم اليسوعي
الاب وليم سيدهم اليسوعي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، الراهب الأب وليم اليسوعي المعلم ورائد كتابات لاهوت التحرير بمصر ورئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة)، والذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة .

وتقدَّم عبد الرحيم علي، بخالصِ العزاءِ لرئيس الرهبنة اليسوعية، و لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق  ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ،ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته وكل محبِّيه الصبر والسلوان.

الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز الراهب الأب وليم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية و الثقافية جزويت القاهرة لاهوت التحرير