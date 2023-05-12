اعتقال عمران خان فصل آخر في الصراع بين الجيش والطبقة السياسية بباكستان

أمرت المحكمة العليا في باكستان بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان واعتبرت أن احتجازه أمر غير قانوني.

ويأتي ذلك، بعد أن حضر خان أمام المحكمة العليا، بعد أن قدم محاموه طعنًا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

وكان اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة الفساد قد أثار موجات من الصدمة في جميع أنحاء باكستان والعالم بأسره، مما زاد من احتمال تفكك وشيك للنسيج الاجتماعي والسياسي الهش في البلاد.

وحسب تصريحات لمساعد خان المقرب، ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري: "إن رئيس الوزراء السابق عمران خان اختطف من مبنى المحكمة (المحكمة العليا في إسلام أباد)، وتعرض عشرات من المحامين وعامة الناس للتعذيب". ويضيف شودري أن مجهولين قاموا بنقل خان إلى مكان مجهول، وأن رئيس المحكمة العليا طلب من السلطات مزيدا من التوضيح حول الأمر.

بالنسبة للكثيرين، فإنهم يتحدثون أيضًا عن تقليد راسخ: سجن القادة السياسيين الذين يقعون في قبضة الجيش القوي في البلاد.

وتشمل قائمة أسلاف خان الطويلة في هذه الفئة رؤساء الوزراء السابقين نواز شريف وبينظير بوتو وأول رئيس وزراء منتخب بحرية في باكستان ذو الفقار علي بوتو. قضوا فترات طويلة وراء القضبان.

وبالنسبة للبعض ، انتهى الاحتجاز بمأساة ، حيث أعدم ذو الفقار علي بوتو شنقاً عام ١٩٧٩ على يد ديكتاتورية عسكرية بعد محاكمة مثيرة للجدل ، واغتيلت ابنته بينظير بوتو في عام ٢٠٠٧ بعد أسابيع فقط من الإقامة الجبرية بأوامر من نظام عسكري آخر، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".

مؤامرة اغتيال

وتفاقمت هذه المخاوف بسبب مزاعم بوجود مؤامرة اغتيال ، حيث قال خان إن العقل المدبر لها هو جنرال بالجيش وضابط مخابرات كبير. الملقب بـ "هاري القذر" من قبل خان- في إشارة إلى ضابط الشرطة المارق لكلينت إيستوود - وهو متهم بالتآمر مع رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير داخليته لقتل خان خلال مسيرة في مقاطعة البنجاب في نوفمبر ٢٠٢٢ عندما فتح مسلحون النار وجرح خان. وقد تم نفي هذه المزاعم بشدة ووصفت بأنها "مؤامرات كاذبة ورخيصة".

وبعد الهجوم طالب خان بالاستقالة الفورية للمخططين المزعومين وإجراء تحقيق كامل. كما زعم أنه "شم" محاولة اغتيال أخرى، لكن في تجمع حاشد الأسبوع الماضي، زعم خان أن دعواته لإجراء تحقيق قد تم إحباطها من قبل "رجل قوي واحد"- هاري القذر - الذي حدده على أنه اللواء فيصل نصير من المخابرات الداخلية (ISI) ، وكالة التجسس القوية في البلاد .

في غضون ساعات، رد الجناح الإعلامي للجيش ، العلاقات العامة بين الخدمات (هي وسائل الإعلام وجناح العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية) في بيان غاضب، شجبت مزاعم خان "غير المسؤولة والتي لا أساس لها" ضد ضابط في الخدمة العسكرية ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

ورد فعل خان، الذي جاء قبل ساعات من اعتقاله، لم يسدد لكمات. في توبيخ لاذع، دعا الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني "للاستماع إليه بعناية" وحذر من أنه مستعد للموت لإحباط المؤامرة التي دبرها "هاري القذر". وفي مقطع فيديو مسجل مسبقًا صدر بعد اعتقاله، حث الناس أيضًا على "الخروج" احتجاجًا.

تحول في ثروات خان

وبحسب "الجارديان" تمثل التطورات الأخيرة تحولًا غير عادي في ثروات خان، الذي كان صعوده إلى السلطة مفضلاً على نطاق واسع من قبل الجيش. لم يخف خان نفسه أثناء توليه منصبه كونه على نفس الصفحة مع الجيش.

لكن هذه العلاقة الحميمة تعثرت في أواخر عام ٢٠٢١ وسط خلافات حادة حول تعيين رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية. وقد قوبلت محاولة خان لضمان استمرار مرشحه المفضل، الجنرال فايز حميد، في المنصب- في التحضير ، كما قيل، لتولي منصب قائد الجيش- بمقاومة شديدة.

تم تأكيد التكهنات بأن العلاقات بين الجانبين قد تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه بعد إعلان القيادة العليا للجيش أنها ستظل "محايدة" في الفترة التي سبقت التصويت على سحب الثقة من خان في أبريل ٢٠٢٢. وأثار ذلك رد خان غاضبًا، الذي أعلن أنه بينما "يتصرف البشر وفقًا لضميرهم.. الحيوانات فقط هي المحايدة"، على حد وصفه.

فعمران خان، هو أول رئيس وزراء لباكستان يُعزل بحجب الثقة؛ حيث صوت البرلمان في أبريل ٢٠٢٢ بعدم بقائه في السلطة لتهم تتعلق بسوء الإدارة، قبل أن يكمل مدته في الحكم المقدرة بـ ٥ سنوات، وبدأت في ٢٠١٨.

