خبير روسي: أي عقوبات أمريكية ضد شركة "روساتوم" ستهدد القطاع النووي في روسيا

أكد مستشار المدير العام لشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية رينات كارتشا، اليوم الجمعة، أن القطاع النووي في روسيا سيواجه أزمة خطيرة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة روساتوم النووية الحكومية.

وقال كارتشا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة روساتوم في نهاية المطاف، فسوف يتسبب ذلك في اضطراب القطاع النووي، مُشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على استبدال وقود بآخر، «إنها عملية تكنولوجية معقدة، ستؤدي إلى تغيير التوازن مما سيؤدي إلى حدوث أزمة خطيرة».

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كما أشار إلى أن مسألة فرض عقوبات على «روساتوم» تهدف إلى ضمان احتكار السوق لشركة «واستنج هاوس» الأمريكية، التي تعتبر إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الوقود النووي، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة ستواجه مشكلات ضخمة لأنها غير قادرة بالفعل على تنفيذ المتطلبات الراهنة وفي هذه الحالة سيكون هناك المزيد من المشكلات أمامها.

وأوضح كارتشا أن شركة "روساتوم" ستجد بسهولة أسواقًا بديلة لأن "العقوبات لن تؤثر على الجميع"، مُضيفًا: "أشك في أن الولايات المتحدة ستفرض هذه العقوبات، لكن لا يمكن استبعادها لأنه يمكن توقع أي شيء تقريبًا، لكنهم ليس لديهم سبب لفرض هذه القيود".

يُشار إلى أن الديمقراطي جريجوري ميكس، عضو مجلس النواب الأمريكي طرح مبادرة لفرض عقوبات على شركة "روساتوم"، وكذلك على أي فرد أو كيان قانوني يهدد محطة زابوروجيا" للطاقة النووية.