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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتوجه إلى ملعب رادس لمواجهة الترجي "صور"

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى استاد حمادي العقربي في رادس، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني اليوم، فقد تناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا ثم أدت البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة بالعاصمة تونس، فيما تناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرًا قبل ساعة ونصف الساعة من المحاضرة الختامية التي عقدها الجهاز الفني داخل فندق الإقامة، ويعقبها مباشرة التحرك إلى ملعب المباراة.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء، كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا ملعب رادس