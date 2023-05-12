المستشار الألماني يشارك في قمة مجموعة السبع بهيروشيما

أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار أولاف شولتز، سيشارك في قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2023.

وذكرت الحكومة الألمانية - في بيان اليوم الجمعة- أن محادثات رؤساء الدول وحكومات مجموعة السبع ستركز على الوضع في أوكرانيا والاقتصاد العالمي والسياسة الخارجية والأمنية والمرونة الاقتصادية والأمن والجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة وحماية المناخ، وأنها ستكون فرصة لإجراء محادثات ثنائية بين رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة.

وأشار البيان، إلى أنه عقب قمة مجموعة السبع، سيزور المستشار الاتحادي كوريا الجنوبية في 21 مايو، وسيبحث مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، القضايا الجيوسياسية والإقليمية والعالمية.

وفي سياق آخر، أرسل المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم، برقية عزاء إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.

وقال شولتز في البرقية وفقا لبيان الحكومة الألمانية - "بتعاطف وحزن علمت بالفيضانات المدمرة المتكررة في بلدكم"، مضيفا "أبعث بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وجميع الذين فقدوا منازلهم وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تبدأ يوم /الاثنين/ المقبل زيارة خليجية تشمل الرياض والدوحة، وستبحث مع مسئزلي الدولتين الأزمات في الشرق الأوسط والطاقة.