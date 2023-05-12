روسيا: نقل لندن صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف تصعيد خطير

أكدت وزارة الخارجية الروسية، بشأن قرار لندن نقل صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا، أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي قد تنشأ عن ذلك.

وأوضحت الخارجية الروسية - في بيان، بشأن قرار الحكومة البريطانية نقل صواريخ "ستورم شادو" لكييف، اليوم الجمعة، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات التي قد تنشأ من استخدام صواريخ (ستورم شادو) من قبل نظام كييف".

وأشارت إلى أن المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنشأ عن القرار، تقع بالكامل على عاتق واضعي هذه الخطوة الطائشة ومنفذيها.

وقالت الوزارة: "إننا نعتبر هذا القرار خطوة أخرى عدائية للغاية من جانب لندن، وتهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها سلمت صواريخ "ستورم شادو" لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ حوالي 250 كلم).