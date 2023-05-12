اقرأ غدًا في "البوابة".. الاحتلال الإسرائيلي يوقف محادثات التهدئة.. ويستمر فى التصعيد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 13 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاحتلال الإسرائيلي يوقف محادثات التهدئة.. ويستمر فى التصعيد

غارات على غزة ورفح.. و«سرايا القدس» تقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية بالصواريخ.. والصليب الأحمر يناشد تجنب وقوع ضحايا مدنيين

إعلان جدة.. اتفاق الجيش السودانى و«الدعم السريع» على حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات

الخارجية الأمريكية: الطرفان متباعدان والمفاوضات صعبة.. و«قوى الحرية والتغيير:» خطوة هامة

.. ومصر ترحب: الإعلان خطوة لتوفير الحماية للسودانيين

200 ألف شخص فروا من السودان منذ اندلاع القتال

إعصار استوائى يهدد أكبر مخيم للاجئين فى العالم

عنف الميليشيات يتواصل.. قتيلان فى ليلة دامية بـ «الزاوية» الليبية

بريطانيا تكسر المحرمات.. لندن تسلم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لأول مرة