نهائي كأس خادم الحرمين.. الهلال بتشكيل هجومي أمام الوحدة

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) نهائي كأس ملك السعودية بين الهلال والوحدة، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة.

يفتقد زعيم آسيا في النهائي أمام الوحدة، كل من سالم الدوسري، وسلمان الفرج للإصابة، بينما يغيب الكولومبي جوستافو كويلار بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويقود هجوم الهلال، الثلاثي، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو، وميشايل ديلجادو، فيما يجلس على مقاعد البدلاء، سعود عبد الحميد وأوديون إيجالو.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو - عبدالله عطيف - كاريلو

وفي الهجوم: موسى ماريجا - لوسيانو فييتو - ميشايل ديلجادو.

ونجح الهلال في التأهل إلى نهائي كأس الملك، بعد الفوز على اتحاد جدة بهدف للا شئ في نصف النهائي، فيما تأهل الوحدة بالفوز على النصر بنفس النتيجة.