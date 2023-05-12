«يويفا» يكشف حقيقة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، حقيقة نقل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا من تركيا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يوم السبت 10 يونيو بالعام الجاري، ومقرر إقامته في مدينة إسطنبول التركية على ملعب أتاتورك الأولمبي.

ورد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة في بيان رسمي، على أنباء نقله نهائي كأس ذات الأذنين من تركيا إلى البرتغال بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، لتقام على ملعب دي لوز بالعاصمة لشبونة بسبب وجود مخاوف أمنية.

ونشر «يويفا»، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله: «نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 سيقام في إسطنبول كما هو مقرر، في 10 يونيو 2023».

وأضاف البيان: «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه مناقشات على عكس ذلك مع أي مؤسسات سياسية أو حكومات أو اتحادات كرة القدم الوطنية».

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول مرتين في 2020 و2021 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعادل فريقا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1، في مباراة الذهاب بدور نصف النهائي من البطولة على ملعب سانتياجو برنابيو، فيما فاز الإنتر على جاره ميلان بثنائية دون رد في ذهاب نصف النهائي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

وتقام مباراتا الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على ملعبي الاتحاد وجوزيبي مياتزا.