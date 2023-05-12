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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد كمال يحصد ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

محمد كمال
محمد كمال
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حقق محمد كمال لاعب منتخب ألعاب القوى البارالمبى الميدالية الذهبية فى منافسات رمي القرص ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في إيطاليا.

جاء محمد كمال فى المركز الأول برصيد ٤٩،٧٠ نقطة ، وفى المركز الثانى جاء  لاعب اليابان برصيد  ٤٧،٢٣ وفي المركز الثالث لاعب اوكرانيا بنتيجة ٤٧.٢٧.


وانطلقت البطولة صباح اليوم بمشاركة لاعبى المنتخب المصرى والتى تستمر حتى 15 مايو الجارى.


 تضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

\قائمة اللاعبون تضم كل من إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.


يذكر أن اللاعبين دخلوا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.

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