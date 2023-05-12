الصحة: فحص 920 مواطنا فى قافلة مجانية بقوص ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الوزارة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

أوضح اللواء أشرف الداودى ،محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 920 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 312 حالة طب اطفال ، 263حالة أمراض جلدية وتناسلية ، 206 حالة أمراض باطنة ، 78 حالة أمراض نساء وتوليد ، 41 حالة تنظيم الأسرة ، 20 حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 80 حالة .

قال محافظ قنا ، إن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس ،وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم أيضا خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما 92 مواطنا .

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