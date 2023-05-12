من يفوز بانتخابات تركيا.. أردوغان المُحنك أم زعيم المعارضة بعد وعوده بمستقبل أكثر هدوءًا والقضاء على الفساد

تستعد تركيا لعقد انتخابات رئاسية، وصفها البعض بالأهم منذ عقود، وذلك بسبب توقيتها الذي جاء عقب زلزال مدمر تعرضت له البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة الالاف، وكذلك أزمة اقتصادية طاحنة.

وذكر موقع "اي 24" أن الوضع الاقتصادي قد يكون هو العامل الحاسم لمؤيدي أردوغان، الذين قد يختارون التصويت بأموالهم

وقالت ميلدا دوغان، الصحفية في اسطنبول، لـ i24NEWS حول الانتخابات المقبلة في تركيا، إن أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم المتفشي هي قضية رئيسية بين الناخبين، مضيفة أنه حتى المؤيدين الأقوياء للرئيس أردوغان يفكرون بشكل أكثر براغماتية..

ولم يعرف الناخبون الشباب لأول مرة أردوغان إلا على أنه الزعيم التركي، وقال أردوغان إن الشباب قلقون بشأن حرية التعبير وإيجاد وظائف أفضل، حتى خارج البلاد. وختمت قائلة: 'سيحدد الشباب نتائج هذه الانتخابات'.

أردوغان سيواجه

فيما قالت وكالة رويترز إن بقاء حكم الرئيس التركي رجب أردوغان الذي دام عقدين في الميزان، مشيرة الى أنه قام بإلغاء جميع المحطات في مسار حملته الانتخابية وهو يكافح للنجاة من أصعب اختبار سياسي له حتى الآن وحماية إرثه من معارضة أكثر جرأة.

وواجه أردوغان، نجل قبطان بحري، رياحًا سياسية معاكسة شديدة قبل انتخابات 14 مايو: فهو يواجه بالفعل اللوم بشأن الأزمة الاقتصادية عندما تسبب زلزال مدمر في فبراير في ترك حكومته متهمة ببطء الاستجابة والتراخي في تطبيق القواعد التي ربما أنقذت الأرواح.

وفي الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي وجود سباقات متقاربة، أجرى النقاد أوجه تشابه مع الظروف التي أوصلت حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية إلى السلطة في عام 2002، في انتخابات شكلها أيضًا ارتفاع التضخم والاضطراب الاقتصادي.

وتعهد خصومه بإلغاء انتقاء العديد من التغييرات التي أدخلها أردوغان على تركيا، والتي سعى إلى تشكيلها وفقًا لرؤيته لمجتمع تقي ومحافظ ولاعب إقليمي حازم.

المخاطر الكبيرة ليست جديدة بالنسبة لزعيم قضى ذات مرة عقوبة بالسجن - لأنه ألقى قصيدة دينية - ونجا من محاولة انقلاب عسكرية في عام 2016 عندما هاجم جنود مارقون البرلمان وقتلوا 250 شخصًا.

ومع وجود الكثير على المحك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استهدف المخضرم الذي حقق أكثر من اثني عشر انتصارًا في الانتخابات منتقديه بطريقة قتالية نموذجية.

واتهم أردوغان المعارضة بالسعي للاستفادة من الكارثة، وقام بعدة زيارات إلى منطقة الزلزال التي قتل فيها أكثر من 50 ألف شخص، وتعهد بإعادة الإعمار السريع ومعاقبة البنائين الذين تجنبوا لوائح البناء.

وتخلل الانتخابات التمهيدية الاحتفالات بالمعالم الصناعية، بما في ذلك إطلاق أول سيارة كهربائية في تركيا وافتتاح أول سفينة هجومية برمائية، تم بناؤها في اسطنبول لحمل طائرات بدون طيار تركية الصنع.

كما قام أردوغان بتبديل أول عملية تسليم لتركيا للغاز الطبيعي من احتياطي البحر الأسود، ووعد بإمدادات مجانية للأسر، وافتتح أول محطة للطاقة النووية في حفل حضره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين.

وحظي بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الرئيسية بينما لم تهتم وسائل الإعلام الحكومية إلا بقدر ضئيل بمنافسه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، مما أثار اتهامات من المعارضة بوجود ملعب غير عادل.

وشملت هجماته ضد تحالف المعارضة الرئيسي اتهامات بدعم من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ الثمانينيات قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

ورد كيليجدار أوغلو، الذي أيده حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بالدفاع عن حقوق الأكراد واتهم أردوغان بـ 'معاملة ملايين الأكراد كإرهابيين'.

في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز جاذبيته بين الناخبين المحافظين، تحدث أردوغان أيضًا ضد المثلية الجنسية، واصفًا حقوق المثليين بأنها مفهوم 'منحرف' سيحاربه.

نبني تركيا معا

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التصويت يمكن أن يذهب إلى جولة ثانية ويظهر البعض أن أردوغان متأخر. يشير هذا إلى عمق أزمة تكلفة المعيشة التي أثارتها سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

تهدف حملة السلطات لخفض أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع إلى تعزيز النمو الاقتصادي، لكنها أدت إلى انهيار العملة في أواخر عام 2021 وتفاقم التضخم.

وعلى الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن حزبه قد يعود إلى سياسات أكثر تقليدية، أكد أردوغان الشهر الماضي أن أسعار الفائدة ستنخفض طالما كان في السلطة وأن التضخم سينخفض ​​معها.

كان الاقتصاد أحد الأصول الرئيسية لأردوغان في العقد الأول من حكمه، عندما تمتعت تركيا بازدهار طويل الأمد مع وجود طرق ومستشفيات ومدارس جديدة وارتفاع مستويات المعيشة لسكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

إذا خسر، فسوف يضر ذلك بصورته. قالت سيدا ديميرالب، رئيسة قسم العلاقات الدولية في جامعة إيشيك في اسطنبول: `` بالنسبة للأشخاص الذين يحبونه، فإنهم لن يتخلوا عنه بسهولة.

وقالت حليمة دومان إن الأسعار المرتفعة جعلت الكثير من محلات البقالة بعيدة عن متناولها لكنها ما زالت مقتنعة بأن أردوغان ما زال بإمكانه حل مشاكلها. واكدت في سوق بوسط اسطنبول 'أقسم أن أردوغان يمكنه حلها بنقرة من معصمه'.

كيف وصل أردوغان إلى هذه النقطة؟

فيما يلي بعض المعالم البارزة في مسيرة السياسي الذي أحدث تغييرًا كبيرًا في تركيا، ووجه مجتمعها العلماني تقليديًا نحو رؤيته الإسلامية، وأسس الدولة كقوة عسكرية إقليمية، واستخدم المحاكم لقمع المعارضة "رجب طيب أردوغان".

مارس 1994: انتخاب أردوغان رئيسا لبلدية اسطنبول كجزء من حزب الرفاه بقيادة السياسي الإسلامي نجم الدين أربكان.

أبريل 1998: استقال أردوغان من منصب رئيس البلدية بعد أن حكمت عليه المحكمة بالسجن بتهمة التحريض على التمييز الديني بسبب قصيدة تلاها في عام 1997 مقارنة المساجد بالثكنات والمآذن بالحراب والمؤمنين بجيش. تم سجنه من مارس 1999 إلى يوليو 1999.

أغسطس 2001: أسس حزب العدالة والتنمية وانتخب رئيسًا له.

نوفمبر 2002: يفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بحوالي 35 ٪ من الأصوات بعد أسوأ ركود اقتصادي منذ سبعينيات القرن الماضي، ووعد بالانفصال عن سوء الإدارة والرقائق السابقة. يُمنع أردوغان قانونًا من العمل كرئيس للوزراء أو في البرلمان بسبب إدانته السابقة - لكن هذا القرار قد انقلب في ديسمبر.

مايو 2003: يصبح أردوغان رئيسًا للوزراء، حيث بدأ عقدًا من الطفرة الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة التي يقودها طفرة في البنية التحتية والاستثمار الأجنبي. في أيامه الأولى، يقوم أردوغان بجولة في أوروبا والولايات المتحدة للترويج لسياساته وتعزيز محاولة تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أكتوبر 2007: في الاستفتاء، يوافق الأتراك على التغييرات الدستورية للسماح للرئيس - ثم دور رمزي إلى حد كبير - للانتخاب علنًا.

فبراير 2008: يقر البرلمان بتعديل صاغه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية (MHP) يرفع حظرًا على ارتداء الأوشحة في الجامعات.

في الشهر التالي، تسمع المحكمة الدستورية قضية حول الفصل بين الدين والدولة، وتحكم بشكل ضيق ضد تفكيك حزب العدالة والتنمية وحظر أردوغان وعشرات من أعضاء الحزب الآخرين من الحياة السياسية لمدة خمس سنوات.

سبتمبر 2010: في استفتاء آخر، يوافق الأتراك على التعديلات القضائية والاقتصادية التي دافع عنها أردوغان والتي تهدف إلى مواءمة الدستور مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى مع توقف عضوية الاتحاد الأوروبي في تركيا حول قضايا بما في ذلك جزيرة قبرص المقسمة، التي غزت تركيا في عام 1974.

مايو 2013: تتسارع احتجاجات ضد خطط أردوغان لإعادة تطوير حديقة جيزي بارك في إسطنبول إلى مظاهرات غير مسبوقة على مستوى البلاد حول ما يرى النقاد أنه استبدادي له. يصف أردوغان المتظاهرين على أنهم البلطجية والمخربون.

ديسمبر 2013: يواجه أردوغان تحقيقًا في الفساد المترامية الأطراف شمل كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس بنك مملوك للدولة. يسميها "انقلاب قضائي" نظمه فتح الله جولن وهو رجل دين مسلم ومقره الولايات المتحدة كان حليفًا سابقًا قبل أن يدفع صراع السلطة إلى السقوط.

أغسطس 2014: تمنع لوائح حزب العدالة والتنمية الحاكم من الترشح لفترة رابعة على التوالي كرئيس للوزراء، فاز أردوغان في أغسطس بأول انتخابات رئاسية في تركيا وتبدأ في الدعوة إلى دستور جديد لتعزيز سلطات الدولة.

يونيو 2015: في البداية، فإن حزب العدالة والتنمية لا يتجاوز الأغلبية البرلمانية في الانتخابات. ولكن بعد فشل الأحزاب في تشكيل ائتلاف، فإنه يستعيد الأغلبية في استطلاعات الرأي في نوفمبر.

يوليو 2016: يقوم الجنود المارقة بقيادة الدبابات والمروحيات، ومباني الدولة والبرلمان، وقتل أكثر من 250 شخصًا في محاولة انقلاب فاشلة. يبقى أردوغان ويقول إنه تم تنظيمه بواسطة شبكة جولن. إنه يطالب بحالة الطوارئ بما في ذلك الاعتقالات الواسعة لأعضاء الشبكة المزعومين في الجيش، وفي القطاعين العام والخاص. تثير مجموعات الحقوق والحلفاء الغربيين في وقت لاحق مخاوف من أن أردوغان استخدم محاولة الانقلاب كذريعة لإلغاء المعارضة.

أغسطس 2016: يوجه أردوغان هجومًا عسكريًا كبيرًا في سوريا - أول توغل كبير لتركيا في بلد آخر منذ عقود - يشكل أول أربع عمليات عبر الحدود.

أبريل 2017: يوافق الاستفتاء على نظام رئاسي تنفيذي، يمنح صلاحيات شاملة للرئاسة. قام أردوغان بحملة من أجل التغييرات التي من شأنها أن تخفف ما أسماه العوائق في الديمقراطيات البرلمانية.

يونيو 2018: أردوغان يفوز في الانتخابات الرئاسية.

أغسطس 2018: تبدأ سلسلة من الأزمات الاقتصادية وانخفاضات الليرة الحادة بأزمة العملات التي أثارتها التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، وكذلك من خلال المخاوف من وجهات النظر الاقتصادية غير التقليدية في أردوغان وتأثيرها على السياسة النقدية.

مارس 2019: تنتج الانتخابات البلدية على مستوى البلاد أول هزيمة انتخابية لأردوغان منذ ما يقرب من عقدين. يهزم المرشحون من تحالف المعارضة لحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد المرشحين لمنصب رئيس بلدية في عدة مدن بما في ذلك أنقرة وإسطنبول.

نوفمبر 2019: وسط الاضطرابات في ليبيا، توقع تركيا اتفاقين مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها على الحدود البحرية، وعلى التعاون العسكري. أوقف الدور التركي - إرسال المستشارين العسكريين والمدربين والمقاتلين السوريين - القوات الشرقية التي استحوذت على العاصمة.

فبراير 2020: تصل تركيا وروسيا إلى حافة المواجهة بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في منطقة إدلب في سوريا

وفى غضب مما تعتبره نقصًا في الدعم الغربي وخوف من موجة أخرى من اللاجئين السوريين، تقول أنقرة إنها لن تمنعهم من محاولة الوصول إلى أوروبا، على الرغم من صفقة عام 2016 التي التزمت تركيا بالحفاظ على المهاجرين على أراضيها.

ديسمبر 2020: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا وصناعة الدفاع الخاصة بها بسبب شراء أنظمة أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400، مما دفع العلاقات إلى أدنى مستوى جديد.

2021: تبدأ تركيا في إصلاح علاقات إقليمية متوترة بما في ذلك مع أرمينيا وإسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما أنه يعزز مبيعات الطائرات بدون طيار متطورة إلى أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

ديسمبر 2021: يعاني الاقتصاد من أزمة عملة أعمق بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة. تضرب الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته خلال حكم أردوغان، وتغرق تصنيفات موافقةه.

يوليو 2022: تساعد الوساطة التركية، إلى جانب الأمم المتحدة، في تأمين صفقة تسمح باستئناف صادرات الحبوب في أوكرانيا، بعد خمسة أشهر من بدء غزو روسيا. يُنظر إلى دور أردوغان على أنه شكر حاسم لعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فبراير 2023: تعاني تركيا من زلزال أكثر دموية في تاريخها الحديث مع أكثر من 50000 شخص قتلوا في الجنوب الشرقي. يشتكي الأشخاص في منطقة الكوارث من استجابة بطيئة من قبل السلطات، وخاصة في الأيام الأولى، مما أثار انتقادات للحكومة. يعترف أردوغان بأن الاستجابة كان يمكن أن يكون أسرع وسأل "إن مغفرة الناس عن أوجه القصور حدثت في الأيام الأولى من الزلزال".

من هو كمال كليتشدار أوغلو؟

هو سياسي تركي يبلغ من العمر 74 عاما، عمل كمحاسب سابق متواضع ومعروف لأتباعه بأنه سياسي نظيف يدافع عن القيم العلمانية. ويقود حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري.

في التسعينيات، عمل في وزارة المالية وأدار لاحقًا مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويتباهى بسيرته الذاتية بأنه حصل على لقب "بيروقراطي العام"، قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان في عام 2002.

ويعد كليتشدار هو رئيس أكبر حزب معارض في تركيا، كما أنه قاد المعارضة التركية في العديد من المواقف القوية في البلاد.

المقارنة

تقول إذاعة "إن بي ار" الأمريكية إن التناقضات بين كليتشدار أوغلو وأردوغان واضحة، كما يقول المحلل سولي أوزيل، المحاضر في جامعة قادر هاس في اسطنبول.

حيث قال 'كليتشدار أوغلو، غير المعروف بشخصيته الكاريزمية أو المثيرة ولكنه عامل دؤوب، إذا صح التعبير، يعد تركيا بمستقبل أكثر هدوءًا ويعد بالقضاء على الفساد وأيضًا بالسعي للمساءلة".

وأضاف: "لكي يفي مرشح المعارضة بهذه التعهدات، أفترض أن هذا يعني أيضًا أنه سيقدم بعض الأشخاص إلى العدالة، إذا كانت الأدلة قوية جدًا حول الاختلاس والأنشطة الفاسدة الأخرى".

فيما يتعلق بالقضايا الدولية، يقول المحللون إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية من المرجح أن تجد كليتشدار أوغلو شريكًا أسهل للتعامل معه، لكن لا ينبغي أن تتوقع تغييرات فورية أو دراماتيكية في مواقف السياسة الخارجية لأنقرة.

وفي الماضي، تعرض كليتشدار أوغلو لانتقادات بسبب فشل حزبه في هزيمة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن كل هذا تغير في عام 2019 عندما فاز مرشحو المعارضة بشكل حاسم بسباقات رئاسة البلدية في كل من اسطنبول وأنقرة.

أقوى تكتل معارض

لا يمثل كليتشدار أوغلو حزبه حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل إنه مرشح ائتلاف من ستة أحزاب يُعرف باسم جدول الستة أو تحالف الأمة. يضم التحالف أحزابًا من اليسار والوسط واليمين في السياسة التركية، ويختلف حول العديد من القضايا. لكنها وجدت أرضية مشتركة بشأن شيء واحد، رغبتهم في استبدال أردوغان كرئيس.

تقول الإذاعة الأمريكية إن اجتماع هذا التحالف وطرح ترشيح واحد في كليتشدار أوغلو يعد حدثًا رائعًا في التاريخ السياسي التركي.

وتضيف أن أحد الإخفاقات الكبرى في عدم قدرة المعارضة على الإطاحة بأردوغان في الماضي يتعلق بفشلها في التصرف كمعارضة موحدة، هذه المرة، تمكنت المعارضة من تشكيل ائتلاف كبير يضم ستة أحزاب سياسية.

ويحظى كليتشدار أوغلو أيضًا بدعم رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة المشهورين، الذين ظهروا في تجمعات حملته الانتخابية ووقفوا أمامه في مناسباتهم الخاصة.

عودة النظام البرلماني

يقول المحللون إن الناخبين يتابعون الحملة الانتخابية باهتمام، وقد يكون الإقبال قويًا بشكل غير معتاد، حتى بالمعايير العالية عادةً في تركيا.

وتقول ميرال جيلدير، المقيمة في اسطنبول، عضو في مجلس إدارة الجمعية التركية لحقوق الإنسان، إنها متحمسة لتعهد كيليتشدار أوغلو بإعادة الشكل البرلماني السابق للحكومة في تركيا، والذي نجح أردوغان في تحويله إلى رئاسة قوية في استفتاء عام 2017.

وتضيف: "من المؤكد أن العودة إلى النظام البرلماني ستكون الخطوة الأولى نحو استعادة ديمقراطيتنا، وإلا فلن تكون مختلفة عن الحكومة التي لدينا الآن".

وتأمل أن يتمكن كيليتشدار أوغلو من استعادة الضوابط والتوازنات الحكومية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وتشير إلى أكثر من 100 ألف موظف حكومي وأكاديمي وصحفي وغيرهم ممن فقدوا وظائفهم أو سُجنوا بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، قائلة إنها تأمل أن يحاول كليتشدار أوغلو إصلاح بعض تلك الأضرار في حال فوزه.

قد يكون من الصعب العثور على اقتراع دقيق في تركيا. تشير بعض استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أردوغان وكليتشدار أوغلو في سباق ضيق مع عدم فوز أي منهما بأكثر من 50٪، مما سيؤدي إلى جولة ثانية بين المرشحين الكبار في 28 مايو.