هالاند يتوج بجائزتين في الدوري الإنجليزي

توج الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، بجائزتين في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

وحصد هالاند، جائزتين في يوم واحد، الأولى هي، حصوله على جائزة أفضل لاعب خلال شهر أبريل بالبريميرليج، والثانية جائزة رابطة النقاد الرياضيين كأفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صاحب الـ22 عامًا، على جائزة الأفضل في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي بجدارة، بعدما قاد مانشستر سيتي نحو التربع على عرش قمة جدول ترتيب البريميرليج، منتزعًا الصدارة من أرسنال، كما كسر مهاجم منتخب النرويج للبطولة العديد من الأرقام القياسية في الفترة الأخيرة.

وكشف الموقع الرسمي للبريميرليج، أن هالاند فاز بالجائزة بعدما سجل 6 أهداف وصنع 2 آخرين في 4 مباريات فقط في شهر أبريل الماضي.

هالاند

وتفوق مهاجم السيتي على 7 لاعبين، هم، زميله بالفريق، البلجيكي كيفين دي بروين، البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، الإنجليزي كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، وإبريتشي إيزي نجم كريستال بالاس.

كما نجح إيرلينج هالاند، في حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب رابطة النقاد الرياضيين، متفوقًا على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد، أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، وذلك بعد حصوله على نسبة 82% من الأصوات.

وجاء في المركز الرابع كيفين دي بروين، وخلفه ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ولم يتواجد محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين هذا الموسم.

وحقق هالاند، العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الجاري، أبرزها أنه أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي في موسم واحد، متخطيًا النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل 32 هدفًا مع ليفربول في موسم 2017-2018.

ويتصدر هالاند، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 35 هدفًا، بالإضافة إلى أنه أسهم في تسجيل 51 هدفًا خلال الموسم الجاري بمختلف المسابقات، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

هالاند

ويعتلي مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف، ولكن للأول مباراة مؤجلة.