فرنسا وإيرلندا ترحبان بالإفراج عن رهائنهما في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن إطلاق سراح الرهينتين الفرنسيتين المحتجزتين في إيران، بنجامين برير وبرنارد فيلان.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته قائلاً: إن هذا الإفراج يبعث على الارتياح وغرد على تويتر" سيجد بنجامين بريير وبرنارد فيلان أحبائهما إنهما أخيرا حران" .

وأكد أن فرنسا تواصل التحرك لإطلاق سراح الفرنسيين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين في إيران. فيما قال محامي الرهينتين بأنهما سيصلا الى فرنسا الساعة 7 مساءً في مطار لو بورجيه.

وكان الرهينتان محتجزتين في سجن مشهد في شمال شرق إيران.

فيما أعلنت كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن المواطنين ، المحتجزين سابقًا في إيران ، في طريقهما إلى فرنسا مساء اليوم الجمعة، ( 12 مايو). وكشفت بانهما تلقوا رعاية طبية فور إطلاق سراحهما من السجن، قائلة "يسعدني أنهما سيتمكنان الليلة من العثور على أحبائهما في باريس."

وأضافت: "طوال فترة الاحتجاز في سجن مشاد ، استفاد مواطنونا وأقاربهم من الدعم الدائم لدبلوماسيتنا ، ولا سيما من سفارتنا في طهران ومن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وتابعت: "خلال تبادل وجهات النظر هذا الصباح مع نظيري الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان ، شكرت كل من عمل من أجل هذه الإفراج. فقد أكدت له عزم فرنسا على ضمان أن يستعيد المواطنون الفرنسيون الآخرون الذين ما زالوا محتجزين في إيران حريتهم الكاملة بسرعة والاستفادة من حقهم في الحماية القنصلية".

إيرلندا سعيدة أيضا

عبرت دبلن عن إرتياحها عن إطلاق سراح الرهينة برنارد فيلان ، إيرلندي الجنسية بالإضافة إلى كونه فرنسياً، وهو الآن في طريق عودته إلى عائلته.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن في بيان إن "الأشهر السبعة الماضية كانت محنة صعبة للغاية لبرنارد وعائلته وأنا سعيد ومرتاح لأن الأمر انتهى الآن."

أفرج عنه لأسباب إنسانية

أما الرهينة الفرنسي بنيامين بريير ، 37 عامًا ، فقد اعتقل في مايو 2020 بتهمة التجسس. برنارد فيلان ، 64 عاما ، مستشار سياحي ، اعتقل في 3 أكتوبر 2022 ، بتهمة تقويض الأمن القومي.

تم الإفراج عن الرجلين ، اللذين حافظا على براءتهما على الدوام ، لأسباب إنسانية بعد أن تدهورت حالتهما الصحية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

يعاني برنارد فيلان من مشاكل في القلب وأمراض العظام. وقد أدى إضراب عن الطعام والعطش في أوائل يناير إلى تسريع تدهور حالته الصحية. استأنف الشرب والأكل بناء على طلب عائلته.

خطر حقيقي على حياته

دخل بنيامين بريير في إضراب عن الطعام منذ 28 يناير ، "أكثر من مائة يوم" ، كما يؤكد محاميه، فيليب فالنت، ورفض التنازل عن الإضراب حتى استعاد حريته ، ووافق على الأكل بشكل متقطع حينما تم ابلاغه بالافراج.

وقال محاميه: "لقد حان الوقت لإطلاق سراحه قبل وقوع الكارثة ، فهناك خطر حقيقي على الحياة".

إذا كانت الحالة الجسدية لهذا الأخير تتطلب "دخولًا سريعًا إلى المستشفى" ، عند وصوله إلى باريس ، ظل بنيامين بريير "محاربًا للغاية من الناحية الأخلاقية ومستعدًا لمواصلة قتاله مع المخاطرة بحياته ويبدو أن طهران خشيت من غضب باريس في حالة وفاة رهينتها لأسباب صحية في السجن لذلك إضطرت لإطلاق سلاحه ، فيما لا يزال أربعة فرنسيين محتجزين في إيران. حيث اعتُقِلَت سيسيل كوهلر وجاك باريس في 7 مايو 2022 "أثناء إقامة سياحية" ، بحسب أقاربهم ؛ تم القبض على المستشار لويس أرنو البالغ من العمر 35 عامًا في 28 سبتمبر في طهران أثناء زيارته للبلاد.

تم الإفراج عن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه ، التي اعتقلت في يونيو 2019 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي ، في 10 فبراير لكنها لا تستطيع مغادرة الأراضي الإيرانية في الوقت الحال.

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