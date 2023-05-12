محافظ الإسكندرية: تخصيص 26 مليون جنيه لرصف 8 شوارع بالعجمي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار الشريف خلال تصريح صحفي، إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 26 مليون جنيه لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 42 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 8 شوارع بنطاق ح العجمي خلال العام الجاري وهي (شارع ورشة البلاط_ عطا الله العوامى- أبو بكر العوامي - محمد موسي - شارع موسي زايد - شارع بليس (البطل احمد عبد العزيز)- مدخل 8 بيانكى- شارع الرابط بين شارع المرور واللوادر حتى برج العائلة بالبيطاش)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.