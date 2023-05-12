ميسي يعود لقائمة باريس سان جيرمان أمام أجاكسيو بالدوري الفرنسي

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أجاكسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف باريس سان جيرمان، غدًا السبت، أجاكسيو بملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي، عودة أسطورة كرة القدم الأرجنيتينية ليونيل ميسي، بعد عودته للتدريبات وعودته إلى العاصمة الفرنسية بعد جولة إلى المملكة العربية السعودية، وبعدما كاد يقترب البي إس جي من إيقافه؛ لسفره دون الحصول على إذن من المدرب جالتيير ومن إدارة النادي.

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن ميسي تعرض للإيقاف من جانب باريس سان جيرمان لمدة أسبوعين، بعد السفر بدون إذن إلى السعودية، للترويج للسياحة، قبل أن يعتذر علنًا لناديه، ومن ثم العودة لتدريبات الفريق، الثلاثاء الماضي.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو – جيانلويجي دوناروما – لويس موكيه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – سيرجيو راموس – ماركينيوس – خوان بيرنات – الشدالي بيتشيابو- سيريف نهاجا.

خط الوسط: ماركو فيراتي – فابيان رويز – دانيلو – فيتينيا – كارلوس سولير – ريناتو سانشيز – وارن زائير إيمري – إسماعيل الغربي.

خط الهجوم: كيليان مبابي – هوجو إيكتيكي – ليونيل ميسي – إلياس حسني.

يتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس صاحب المركز الوصافة، فيما يأتي أجاكسيو في المركز الثامن عشر وفي رصيده 23 نقطة.