الدفاعات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانيا المتصاعدة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها صدت محاولات هجوم أوكرانية مُتصاعدة على مواقعها في شرق أوكرانيا، فضلا عن أن قواتها تراجعت في منطقة واحدة لأسباب مرتبطة بالتخطيط الحربي.

وذكرت الوزارة في بيان، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة في 26 محاولة هجوم على جبهة قتال تمتد لأكثر من 95 كيلومترًا، وأضافت أن الهجمات وقعت باتجاه بلدة سوليدار التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية: "تصدينا لجميع هجمات وحدات الجيش الأوكراني.. لم نسمح بأي اختراق للصفوف الدفاعية للقوات الروسية، والقوات الروسية تراجعت قليلًا في منطقة من مناطق الجبهة، وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة بالقرب من خزان برخيفكا شمال غربي باخموت".