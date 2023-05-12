ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاعات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانيا المتصاعدة

حرب روسيا
حرب روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها صدت محاولات هجوم أوكرانية مُتصاعدة على مواقعها في شرق أوكرانيا، فضلا عن أن قواتها تراجعت في منطقة واحدة لأسباب مرتبطة بالتخطيط الحربي.

وذكرت الوزارة في بيان، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا نشرت أكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة في 26 محاولة هجوم على جبهة قتال تمتد لأكثر من 95 كيلومترًا، وأضافت أن الهجمات وقعت باتجاه بلدة سوليدار التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية: "تصدينا لجميع هجمات وحدات الجيش الأوكراني.. لم نسمح بأي اختراق للصفوف الدفاعية للقوات الروسية، والقوات الروسية تراجعت قليلًا في منطقة من مناطق الجبهة، وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة بالقرب من خزان برخيفكا شمال غربي باخموت".

الأوكران الجيش الأوكراني الدفاعات الروسية القوات الروسية هجمات كييف