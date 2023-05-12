ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دياب يفاجئ جمهوره: اكتب 5 أسماء لشخصيات عملتها

دياب
دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان دياب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صوره مجمعه للشخصيات التى لعبها فى أعماله الفنية.

وطرح سؤالاً لجمهوره " إكتب خمس أسماء من شخصيات دياب فى الأعمال إللى شارك فيها" .

شارك دياب فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، ورغم بدايته فى عالم الغناء، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً فى عالم التمثيل.
 

أبرز الأعمال التى شارك فيها دياب مسلسل"كلبش" ، "أيوب" ، "نسل الأغراب" ، "توبه" ، "تحت الوصاية" .
يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب كان مسلسل "تحت الوصاية" والذى حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعه، وأثار الكثير من الجدل حول قانون الوصاية وأدى إلى تحرك برلمانى .
المسلسل بطولة منى زكى، دياب، مها نصار، رشدى الشامى، خالد كمال، أحمد خالد صالح، والإخراج محمد شاكر خضير.

IMG_20230512_180812
IMG_20230512_180812
دياب تحت الوصايه الوصاية منى زكي الأغراب