دياب يفاجئ جمهوره: اكتب 5 أسماء لشخصيات عملتها

نشر الفنان دياب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صوره مجمعه للشخصيات التى لعبها فى أعماله الفنية.

وطرح سؤالاً لجمهوره " إكتب خمس أسماء من شخصيات دياب فى الأعمال إللى شارك فيها" .

شارك دياب فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، ورغم بدايته فى عالم الغناء، إلا أنه حقق نجاحاً كبيراً فى عالم التمثيل.



أبرز الأعمال التى شارك فيها دياب مسلسل"كلبش" ، "أيوب" ، "نسل الأغراب" ، "توبه" ، "تحت الوصاية" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان دياب كان مسلسل "تحت الوصاية" والذى حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعه، وأثار الكثير من الجدل حول قانون الوصاية وأدى إلى تحرك برلمانى .

المسلسل بطولة منى زكى، دياب، مها نصار، رشدى الشامى، خالد كمال، أحمد خالد صالح، والإخراج محمد شاكر خضير.