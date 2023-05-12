بالفيديو.. شيكو لجمهوره: يومين واللعبة ترن "مستعدين"

نشر الفنان شيكو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو دعائى للجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" .

https://www.instagram.com/reel/CsJZrQvoeHs/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

وعلق على الفيديو "يومين واللعبة ترن وانا مستعد اهو ، انتوا مستعدين" .

المسلسل حقق نجاحاً كبيراً على مدار أجزائة الثلاثة السابقة، وتدور أحداثه حول إثنين من الاصدقاء وجدوا هاتف يكلفهم من خلال رسائل لهم بمهمات لتنفيذها، ومن يحقق المكسب يربح المال، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، سامى مغاورى، أحمد فتحى، عارفة عبد الرسول، مى كساب، ميرنا جميل والإخراج معتز التونى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان شيكو السينمائية فيلم"إبن الحاج أحمد" ، بطولة شيكو، رحمه أحمد، سيد رجب، عايده رياض، صبرى فواز، محمد لطفى والإخراج معتز التونى.