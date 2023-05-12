ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فرنسا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بالسودان وإيجاد حل سياسي للأزمة

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفاعلت فرنسا حول توقيع أطراف الصراع السوداني على إعلان الالتزام بحماية المدنيين. وقالت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين. 

وأوضحت فرنسا أن هذه الالتزامات بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية تشكل التزامات قانونية لكلا الطرفين بموجب القانون الإنساني الدولي يتوجب إحترام بنودها.

ودعت فرنسا أطراف الصراع السوداني إلى الالتزام في أقرب وقت ممكن بوقف دائم لإطلاق النار ، يحظى بالاحترام الفعلي والكامل على الأرض لتسهيل إنشاء ممرات إنسانية ولتحقيق السلامة للمدنيين الذين ما زالوا موجودين في مناطق النزاع.

كما رحبت فرنسا بعقد المحادثات الجارية في مدينة جدة السعودية منذ 6 مايو الجاري ، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، فضلاً عن حشد جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذه المنظمات.

وأكدت المتحدثة الرسمية أنه لا يمكن تحقيق عودة السلام في السودان بدون مشاركة جميع الأطراف السودانية، داعية جميع الأطراف إلى إشتراك القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني في المناقشات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة.

فرنسا القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع