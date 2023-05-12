فرنسا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بالسودان وإيجاد حل سياسي للأزمة

تفاعلت فرنسا حول توقيع أطراف الصراع السوداني على إعلان الالتزام بحماية المدنيين. وقالت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين.

وأوضحت فرنسا أن هذه الالتزامات بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية تشكل التزامات قانونية لكلا الطرفين بموجب القانون الإنساني الدولي يتوجب إحترام بنودها.

ودعت فرنسا أطراف الصراع السوداني إلى الالتزام في أقرب وقت ممكن بوقف دائم لإطلاق النار ، يحظى بالاحترام الفعلي والكامل على الأرض لتسهيل إنشاء ممرات إنسانية ولتحقيق السلامة للمدنيين الذين ما زالوا موجودين في مناطق النزاع.

كما رحبت فرنسا بعقد المحادثات الجارية في مدينة جدة السعودية منذ 6 مايو الجاري ، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ، فضلاً عن حشد جميع الشركاء الإقليميين والدوليين ، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذه المنظمات.

وأكدت المتحدثة الرسمية أنه لا يمكن تحقيق عودة السلام في السودان بدون مشاركة جميع الأطراف السودانية، داعية جميع الأطراف إلى إشتراك القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني في المناقشات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة.