تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلها بالمنيا صعقا بالكهرباء

لقيت ربة منزل وأبنها صعقا بكهرباء غسالة بقرية البرنسة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ علي الجثتين داخل مشرحة المستشفي.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام في مركز ملوي، تتضمن وصول كلا من: "دنيا.ع" 22 عاما، ربة منزل، وأبنها "كامل.م" 3 سنوات، جثتين هامدتين.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن ربة المنزل وأبنها الطفل يقيمان في قرية البرنسة التابعة لمجلس قروي دروه في جنوب غرب مركز ملوي، وأنهما صعقا بكهرباء غسالة داخل المنزل ونتج عن ذلك وفاتهما.

تم التحفظ علي الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثتين بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.