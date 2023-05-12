وفد من مجلس الشعب السوري يشارك في المؤتمر الدولي للدستور الباكستاني

شارك وفد من مجلس الشعب السوري، في فعاليات المؤتمر الدولي للدستور الباكستاني، بالعاصمة إسلام آباد، والذي أقامته الجمعية الوطنية الباكستانية؛ بمناسبة مرور خمسين عامًا على إعلان دستور بلادها عام 1973.

وذكرت وكالة الأنباء السوريا "سانا"، أن الوفد ضم كلًا من أمين سر مجلس الشعب سلوم سلوم، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية منذر إبراهيم، ومقرر لجنة الصداقة فاروق الحمادي، وعضو اللجنة علي الحاج خليفة، وبحضور السفير السوري في باكستان الدكتور رامز الراعي.

وأكد الوفد السوري- خلال المؤتمر الذي استمر على مدى يومين- أهمية الدستور المواكب لحاجات ومتطلبات الشعب ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية ولمّ شمل كل أبناء الشعب من مختلف الطبقات والخلفيات الاثنية والعرقية والدينية تحت سقف الدولة الراعية للقانون، من خلال تكريس مفهوم احترام الحقوق والواجبات لجميع المواطنين بشكل متساوٍ وعادل.

ولفتت كلمة الوفد إلى ضرورة التمسك بالدستور كمسئولية عامة مفروضة على جميع شرائح المجتمع، كون وثيقة الدستور لا تضمن الاستقرار السياسي الداخلي فحسب، بل هي كفيلة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

كما تحدث الوفد عن تجربة تطور الدستور في الجمهورية العربية السورية انطلاقًا من الدستور الأول عام 1920، وعن التحديث والتطوير المتكرر فيه بهدف مواكبة تطورات الحياة وحاجات المواطنين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى الوفد البرلماني السوري مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف.

وأكد أشرف- خلال اللقاء- أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع سورية، معربًا عن تقديره للوفد السوري الذي لبى الدعوة للمشاركة في هذا الحدث المهم لباكستان.

من جهته.. أعرب رئيس الوفد السوري، أمين سر مجلس الشعب سلوم سلوم عن الشكر والتقدير لباكستان على دعمها المستمر لسوريا وخاصة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي وقع في الـ 6 من فبراير الماضي.

وأكد السفير السوري في إسلام آباد الدكتور رامز الراعي حرص سوريا على تطوير العلاقات مع الجانب الباكستاني نظرًا للعلاقات العميقة والأخوية التي تربط بين الشعبين.

كما عقد الوفد السوري اجتماعًا مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية من الجانب الباكستاني، حيث تمت مناقشة آليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعديد من الملفات المهمة بين الجانبين على المستوى التجاري والسياحي.

وأشار رئيس لجنة الصداقة عن الجانب الباكستاني النائب محمد خان داها إلى رغبة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا، نظرًا للعلاقات الأخوية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره.. أكد رئيس الوفد السوري أهمية تشكيل وفد باكستاني لزيارة دمشق قريبًا، بهدف بحث مجالات تعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فيما أشار السفير الراعي إلى ضرورة أن يكون رجال الأعمال الباكستانيين والسوريين النواة الأساسية والمحرك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.