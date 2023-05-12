وزيرة الخارجية الألمانية تزور السعودية الإثنين المقبل

أفادت صحيفة هاندلزبلات الألمانية، اليوم الجمعه بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعتزم السفر إلى السعودية، يوم الاثنين المقبل، في زيارة للمملكة تستغرق يومين.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء الألمانية - أن بربوك ستلتقي بنظيرها فيصل بن فرحان وعددا من الوزراء من المملكة العربية السعودية، وتتركز المباحثات على التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات.

وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن آخر مرة التقت فيها بيربوك، بوزير الخارجية السعودي، كان في مؤتمر ميونخ للأمن فبراير الماضي، وأنه من المقرر أن يبحثا في اللقاء المنتظر مجمل الأزمات في الشرق الأوسط والمنطقة، والحرب في اليمن، وتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.