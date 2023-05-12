فرنسا ترحب بتوقيع "إعلان جدة" بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان

رحبت فرنسا بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين، في جدة بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية تشكل التزامات قانونية لكلا الطرفين بموجب القانون الإنساني الدولي، حسبما ذكرت اليوم /الجمعة/ وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن فرنسا تدعو الأطراف إلى الالتزام في أقرب وقت ممكن بوقف دائم لإطلاق النار، التزام فعلي وكامل على الأرض، وذلك لتسهيل إقامة ممرات إنسانية وضمان سلامة المدنيين الذين ما زالوا متواجدين في مناطق النزاع.

وترحب فرنسا بعقد المحادثات الجارية في جدة منذ 6 مايو الجاري، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن حشد جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في هذه المنظمات، وفقا للمتحدثة باسم الخارجية.

وتؤكد فرنسا أن عودة السلام في السودان لا يمكن أن يتحقق بدون مشاركة جميع الأطراف السودانية، داعية الأطراف إلى إشراك القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني في المناقشات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة في البلاد.