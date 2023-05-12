بالصور.. إصابة شابين بحادث دراجة بخارية في بورسعيد

أصيب شابين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اثر حادث دراجة بخارية بجانب نادي الصيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: محمد اشرف السيد 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وعصام احمد حامد 21 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، نتيجة حادث دراجة بخارية مسرعة تسببت السرعة الزائدة لها في طيرانها وسقوطهما من عليها - بحسب شهود عيان.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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