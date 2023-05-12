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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إصابة شابين بحادث دراجة بخارية في بورسعيد

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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أصيب شابين بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اثر حادث دراجة بخارية بجانب نادي الصيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: محمد اشرف السيد 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات بالجسم، وعصام احمد حامد 21 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، نتيجة حادث دراجة بخارية مسرعة تسببت السرعة الزائدة لها في طيرانها وسقوطهما من عليها - بحسب شهود عيان.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

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شاب بورسعيد دراجة بخارية دراجة محافظة بورسعيد