المعزول لا يملك تقديم استقالة.. أول تعليق من "الرياضة" على أزمة الزمالك

علقت وزارة الشباب والرياضة على الأحداث الساخنة داخل نادي الزمالك، وإعلان مرتضى منصور، فى مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن تقديم استقالته من رئاسة النادي.

قال مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة أن مرتضى منصور تم عزله من رئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي واجب النفاذ.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “المعزول لا يملك تقديم استقالته لأنه بحكم القانون لا يشغل المنصب حتي يقوم بتقديم استقالته”.

وعلى جانب آخر، اختتمت فعاليات "نصف ماراثون الإسكندرية" -الذى انطلق صباح اليوم الجمعة- بمشاركة ١٠٠٠ مشارك من ١٢ جنسية مختلفة من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف المحافظات تحت رعاية وإشراف وزاره الشباب والرياضة ممثلة في الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية .

شهد المنافسات أحمد رفيق مدير إدارى التطوير والقطاع الخاص ومسئولو الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعددٌ من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأحمد مسعود المدير التنفيذي للسباق.

بدأت الفعاليات باستقبال المشاركين بالسباق فى السادسة صباحاً بنادى نقابة المهندسين، مكان انطلاق نصف المارثون، مروراً بكورنيش الإسكندرية حتى قلعه قايتباي، والعودة مرة أخرى إلى النادى، حيث انقسم نصف الماراثون إلى سباق ٢ كيلو، وسباق ٥ كيلو، وسباق ١٠ كيلو، وسباق ٢١ كيلو ، بالإضافة إلى سباق ٢ كيلو باراليمبى، وركض للأسر المشاركة بالاضافه لمشاركة بعض متطوعي الدراجات الناريه في تنظيم طريق السباق عى كورنيش الاسكندريه

كرمت اللجنة المنظمة وممثلو وزارة الشباب والرياضة الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات نصف الماراثون المختلفة، بتقديم الجوائز المخصصة لهم، وتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الجهات الأمنية والمعنية على التنسيق في تنظيم الماراثون، وخروجه فى أفضل صورة لاقت إشادة جميع المشاركين، وخلق حالة من الحراك الرياضى بمحافظة الإسكندرية بتنوع السباقات التى ضمها نصف الماراثون الرياضى.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية؛ لتنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة فى مختلف المحافظات حرصاً على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.