وكيل تعليم الإسماعيلية : مستعدون لامتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات اللازمة لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية مؤكدا ضرورة التعاون وتضافر كافة جهود جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية .

واشار الى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 26 الف و 886 طالب وطالبة وعدد اللجان 166 لجنة على مستوى المحافظة.

في سياق متصل عقد وكيل الوزارة اجتماعنا ومديري الإدارات التعليمية َبحضور د. سامي فضل وكيل المديرية للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا السبت في أول أيام الامتحانات وتستمر حتى الخميس ١٨ مايو .

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد خلال الاجتماع على ما يلي :

1. أن أعمال الامتحانات تعد امن قومي تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها .



2.التأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باستخدام التليفون المحمول داخل اللجان ومن خلال العصا الالكترونية يتم الكشف عنه.

3. الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات

4. التصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.



5. التواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية / الرئيسية لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية ، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان

6. التأكيد على إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان للطلاب وأولياء الأمور فى مكان ظاهر .

7. التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول.

8. التنبية بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين، وعدم اصطحاب الملاحظين والطلاب للتليفون المحمول ، وذلك وفقا للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018م

9. الالتزام بالحفاظ على سرية الامتحانات، وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات.

10. تنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين فى أعمال الامتحانات بالمدارس، منعًا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.