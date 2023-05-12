رئيس جامعة حلوان يوقع عقداً لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية

وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عقد تقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للرسوم والمصاريف الدراسية، وذلك من خلال القنوات الدفع الالكترونية المناسبة والمتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الخاص بالجامعة.

وذكر بيان لجامعة حلوان أنه وفقا للعقد تتعاون الجامعة مع الشركة في تسهيل مهمتها في القيام بتحقيق الربط والتكامل بين نظم وبرامج وقواعد البيانات الخاصة ببوابة الجامعة للتكامل مع منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية الذى تديره شركة “e-finance” وفقا للاحتياجات الفنية لنظام السداد الإلكتروني، وتشكيل فرق عمل للتدريب اللازم علي نظم مراقبة التسويات المالية و العمليات المالية اليومية وتوفير بيئة صالحة لتدريب المتعاملين مع المنظومة الالكترونية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رمضان صديق، الدكتور عمر سلمان مستشارى رئيس الجامعة، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمى بجامعة حلوان، الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة.