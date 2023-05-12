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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تأجيل عمومية الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني

أمين عام نقابة الأطباء
أمين عام نقابة الأطباء
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أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني للأطباء الحضور، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية اليوم الجمعة 12 مايو 2023، بمقر النقابة العامة للأطباء.

وقال إنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا ثم المد حتى الثالثة بعد الظهر.
وأضاف أمين عام النقابة أنه طبقًا لقانون النقابة 45 لسنة 1969 والإجراءات التي تم الإعلان عنها بالصحف القومية سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 26 مايو بنفس المكان والموعد المعلن عنه.

نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية العادية بنقابة الأطباء