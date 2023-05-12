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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ،بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54650 طن تشمل :  3550 طن مولاس و 17950 طن ملح صب و 9658 طن يوريا و 467 طن رمل و 12425 طن كلينكر و 10600 طن بضائع متنوعة .

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 49731 طن تشمل :  749 طن خشب زان و 4209 طن فول و 5021 طن خردة و 5000 طن كسب صويا و 23878 طن ذرة و 7174 طن قمح  و 3700 طن بضائع متنوعة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174953 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 108658 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2510 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3408 شاحنة .

أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن .

ووقع العقد اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين .

بدات مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري  أشرف عباس  والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، وأكد على حرص الشركة على تطوير التعاون بين الجانبين  .

ميناء دمياط ميناء حاويات بضائع عامة