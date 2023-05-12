انضمام دمياط إلى الشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إنضمام المحافظة للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية، وذلك عقب مشاركتها بالمؤتمر الإقليمى الأول لشبكة مدن التعلم العربية المُنعقد فعالياته بمدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية خلال يومى ١٠ و١١ مايو الجاري، بالشراكة بين معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب التربية العربى لدول الخليج.

أشارت محافظ دمياط إلى أن المؤتمر تناول عدد من الجوانب التنموية التى طرحها المشاركين وممثلى مدن التعلم العربية ، وما تم احرازه من تقدم ملموس بالمجالات المختلفة ، وأيضاً أنشطة مدن التعلم بالعالم العربى ، وكذلك استعراض المقترحات الخاصة بمواجهة التحديات التى تواجهها .

أكدت أن اعلان ينبع الصناعية لإنشاء شبكة إقليمية لمدن التعلم التى انضمت إليها محافظة دمياط قد أعدت عدد من التوصيات جاء أهمها أنه يجب إتاحة مجموعة واسعة من فرص التعلم مدى الحياة فى المنطقة العربية، تساهم فى بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة، و تساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة والتى تتمثل فى تحديات تاتى على المستويين الاقليمى والدولى مثل النمو السكانى المتزايد وانماط الهجرة الديناميكية وتغير المناخ وغيرها من التحديات.

أضافت أن الإعلان تناول توصيات تتعلق بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشبكات الإقليمية الأخرى لمدن اليونسكو، من خلال انشاء آليات تنسيق مشتركة تضمن الاستمرارية ، وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة بشكل دورى ، وتطوير الآليات الإقليمية والوطنية لتنفيذ تلك السياسات ، ووضع آلية إقليمية لزيادة تعبئة الموارد واستخدامها وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوفير موارد تعلم للأسر والمجتمعات المحلية مع مضاعفة الاهتمام بالفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً ، لافتة الى أنه تم الاتفاق على انشاء إطار تنظيمى للشبكة العربية لمدن التعلم فى غضون ثلاثة أشهر.