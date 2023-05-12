تعليم الفيوم يحصد 7 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (الإدارة العامة للشئون التنفيذية - توجية عام التربية الرياضية) في مسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية إدارة المرشدات.

وحققت الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية كما يلي : مرحلة الزهرات عام ، فازت مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان إدارة ابشواى بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، ومرحلة الثانوي الفني ( 5 سنوات )، فازت مدرسة دمو الفندقية ادارة شرق الفيوم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، ومرحلة الثانوي الخاص، فازت مدرسة الرواد الخاصة ادارة غرب الفيوم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وتوّجت مديرية التربية والتعليم في الفيوم بفوز ساحق في التربية الخاصة، حيث فازت مدرسة التربية الفكرية بالفيوم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، والتربية الخاصة( الصم وضعاف السمع ) ، فازت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، والتربية الخاصة ( المكفوفين ) فازت مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، والمرحلة الإعدادية ، فازت مدرسةالمحمدية الإعدادية بنات إدارة غرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهوري .

من جهتها، تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأجمل وارق التهاني لجميع قائدات الفرق الفائزة بكافة المستويات، وجميع الطالبات والمشرفات ولجميع السادة الأفاضل مديرى المدارس الفائزة، وأعضاء فريق العمل بمدارس التربية الخاصة، وتوجية التربية الرياضية، الدكتور محمد البشيهى موجه عام التربية الرياضية، وحمدية علام مسئول مركزى المرشدات بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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