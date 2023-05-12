وفاة الدكتور محمد رفاعي أستاذ الباطنة بـ"طب الزقازيق"

نعي الدكتورأحمد العناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد رفاعي خليل استاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 58 عاما.

وقال العناني: "ننعي بكل الحزن رحيل احد اساتذة الكبد والجهاز الهضمي في مصروقال بيان كلية طب الزقازيق “تنعي كلية الطب البشري جامعة الزقازيق عنها الأستاذ الدكتور/ أحمد عناني عميد الكلية الاستاذ الدكتور محمد رفاعي خليل أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته و العائله الكريمه الصبر والسلوان".

كما نعت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية الدكتور القدير محمد رفاعي، قائلة “ينعي مجلس النقابة الأستاذ الدكتور محمد محمد رفاعي خليل استاذ المتوطنة بكلية الطب والاستاذ القديرالراحل علم من اعلام قسم المتوطنه وكل كلمات الرثاء لن توفيه حقه”.

يجري تشييع جنازة الطبيب الراحل بعد صلاة عصر اليوم الجمعة بكفر الخضيري التابع لمركز هيهيا بمحافظة الشرقية.

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