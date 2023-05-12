"سيطرة الإعلام الجديد".. يناقش سطوة "السوشيال ميديا"

الجمعة 12/مايو/2023 - 03:48 م

يتحدث الكاتب محمد نادي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في كتابه الجديد "سيطرة الإعلام الجديد"، حيث يناقش كيفية استطاعت هذه المواقع أن تُحدث تطورًا كبيرًا في تاريخ الإعلام وتؤثر في حياة الأفراد على المستوى الشخصي والسياسي والاجتماعي.

ويؤكد الكاتب "محمد نادي" على أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإعلام الجديد والإعلام البديل، وأنها قضت على ثورة الاتصال الجديدة وعددًا من المفاهيم الشهيرة في مجال الإعلام.

ويناقش الكاتب أيضًا كيفية تغطية مواقع التواصل الاجتماعي للأحداث والأزمات، ويوجه رسالة للقارئ بأنه يجب توخي الحذر في قراءة ومشاركة المعلومات على هذه المنصات.

وفي كتابه الأخير "سيطرة الإعلام الجديد"، يحلل الكاتب محمد نادي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع وكيفية تحويلها لإعلام جديد، ويركز الكتاب أيضًا على العواقب السلبية لتلك المنصات وتغطيتها الاعلامية للأحداث والأزمات، كما يناقش أيضًا كيفية توفير التغطية الصحفية بأخلاقيات المهنة والالتزام بمبادئها في مواجهة الصراعات الدينية والعرقية.

ويوصي الكاتب محمد نادي بالحذر في التعامل مع معلومات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبأنه يجب الاستماع إلى جميع الآراء المختلفة ومناقشتها بشكل بناء.

تم إصدار الكتاب الذي يحمل عنوان "سيطرة الإعلام الجديد" في العام الماضي، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في الأوساط الثقافية والإعلامية، ويعتبر الكاتب محمد نادي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال الصحافة والإعلام في العالم العربي، حيث يتميز بالتحليل الدقيق والموضوعية في كتاباته.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الكاتب محمد نادي أن الأمر لا يتعلق فقط بمواقع التواصل الاجتماعي، بل يشمل أيضًا وسائل الإعلام الأخرى، ومنها الصحف والتلفزيون والإذاعة، ودعا إلى ضرورة تبني الممارسة المهنية والأخلاقية في مجال الإعلام، وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

ومن ناحية أخرى، يعد الكاتب محمد نادي أحد المؤسسين لصحيفة إلكترونية شهيرة، وله عدة مقالات وكتب في مجالات مختلفة، منها السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة، وقد حازت بعض كتاباته جوائز وتقديرات عالمية، كما أنه يتمتع بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل مع جمهوره بشكل مستمر.